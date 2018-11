Acquista una NVIDIA GeForce GTX e ottieni il Fortnite Counterattack Set

Giusto in tempo per le festività ed in concomitanza con il lancio della Season 7 di Fortnite, NVIDIA ed Epic Games si uniscono offrendo ai giocatori l’esclusivo bundle GeForce Fortnite, che include rari ed esclusivi equipaggiamenti da utilizzare in gioco.

I giocatori che acquisteranno una scheda grafica GeForce GTX 1070 Ti, 1070 o 1060, o prodotti con all’interno queste schede, come desktop PC o laptop, riceveranno 2000 V-Bucks e l’esclusivo set Fortnite Counterattack di NVIDIA, che include un raro outfit Reflex, il Back Bling"Response Unit, un aliante raro Pivot ed il piccone Angular Axe. Aggiornare la scheda grafica può incidere in maniera drasticamente positivasull’intera esperienza di gioco con Fortnite. L'aggiornamento da una GeForce GTX 960 a una GeForce GTX 1060 può comportare un miglioramento fino al 74% delle prestazioni su Fortnite. Un aggiornamento da GeForce GTX 970 a 1070 offre fino al 60% di incremento delle prestazioni.

Con la Season 7 di Fortnite alle porte, il Bundle GeForce di Fortnite è il regalo perfetto per chi ha bisogno di aggiornare il proprio reparto hardware, o di chi è alla ricerca di prestazioni di alto livello per il battle royale preferito, utile anche per chi vuole invece solo sfoggiare l'outfit più cool di della Season 7 di Fortnite.. Il pacchetto Fortnite sarà disponibile da oggi fino al 29 gennaio 2019 o fino a esaurimento scorte.

Esteso anche il bundle di Monster Hunter World

Stiamo anche estendendo il nostro bundle di Monster Hunter World a tutte le festività natalizie. Ciò significa che i giocatori che acquistano una scheda grafica GeForce GTX 1070 Ti, 1070 o una 1060 qualificata (non applicabile ai sistemi preassemblati con questi prodotti all’interno) da uno dei nostri partner partecipanti alla promozione, riceveranno sia il bundle Fortnite sia copia di Monster Hunter: World del valore di €59,99. La promozione del pacchetto Monster Hunter: World verrà estesa fino al 7 gennaio 2019 o fino a esaurimento scorte.

Acquista GeForce RTX, Ottieni Battlefield V

La scorsa settimana abbiamo annunciato che i giocatori che acquisteranno una nuova scheda grafica GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 o una scheda grafica GeForce RTX 2070 da una delle nostre aziende partner riceveranno una copia di Battlefield V, del valore di €59,99. Battlefield V è il primo gioco a utilizzare il ray tracing DXR. La promozione è valida da oggi fino al 7 gennaio 2018 o fino a esaurimento scorte.