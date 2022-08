Acquistabile su Amazon il controller wireless Xbox compatibile anche con il PC

Dopo essere completamente esaurito e impossibile da acquistare al prezzo di listino, su Amazon è nuovamente disponibile con consegna immediata il nuovo controller Xbox (compatibile con Xbox One, Series S/X, PC, tablet e smartphone) nelle colorazioni bianco o blu. Potrebbe esaurire nuovamente da un momento all'altro.

Il controller è infatti acquistabile in questo momento al prezzo di listino di 59,99 euro nelle colorazioni bianco e blu con consegna immediata

Mappatura personalizzata: Personalizza il controller modificando la mappatura dei pulsanti e collega qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3.5 mm. Tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth: Include la tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per il gaming wireless sulle console supportate, PC Windows 10, telefoni Android e tablet. Supporto per iOS prossimamente disponibile.

Rimani sul bersaglio: Resta sul bersaglio con una presa testurizzata su grilletti e con un D-pad ibrido per input accurati.

Pulsante condividi: Cattura e condividi facilmente contenuti come screenshoot, registrazioni e altro con il pulsante condividi. Associa facilmente: Associa e passa facilmente da un dispositivo all'altro, inclusi Xbox Series X, Xbox One, PC Windows 10 e Android.