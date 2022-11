Ultimo giorno per acquistare Nintendo Switch a 237 euro o Xbox Series S a 244 euro

Su eBay sta per terminare una super promozione che ci permette di risparmiare il 15% dal prezzo di vendita (spesso già scontato) per acquistare anche videogiochi appena usciti o di prossima uscita o console, vediamo assieme come attivarlo.

Clicca qui per visualizzare la pagina della promozione e risparmiare subito il 15%

Attivare la promozione è facilissimo, basta aggiungere uno degli articoli nella pagina della promozione al carrello e, in fase di pagamento, inserire il coupon REGALI22 per attivare la promozione, verrà applicato immediatamente lo sconto del 15%. Per tutti gli articoli in promozione nella pagina che vi abbiamo segnalato, la spedizione è gratuita.

Tra tutte le offerte, vi segnaliamo la possibilità di acquistare Nintendo Switch a questo link a soli 237 euro, Xbox Series S al super prezzo di 244 euro o Xbox Series X a soli 449,99 euro, per tutte le console si tratta del prezzo più basso di sempre.

La promozione è valida fino al 16 novembre (o fino ad esaurimento scorte), potrà essere utilizzata al massimo 4 volte (per ogni account di eBay) ed attiverà uno sconto massimo di 50 euro.

Seguiteci su Telegram per non perdere le migliori promozioni e offerte su videogiochi e console che vi segnaliamo ogni giorno a questo link.