Se acquisti monitor ASUS hai anche lo sconto su PC Game Pass, cosa aspetti?

ASUS TUF Monitor Gaming VG259QM 24.5” è davvero un ottimo schermo per godere appieno dei videogame a cui si ama giocare. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 280 Hz offre un gameplay coinvolgente e una grafica degna di un professionista. Lo sconto del 27% abbatte il prezzo fino a 284,56 euro. Inoltre hai un buono sconto del 33% su Game Pc pass

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Incredibile velocità di risposta di soli 1ms fornita dalla tecnologia ASUS Fast IPS. Inoltre, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) abbinata alla tecnologia G-SYNC elimina ghosting e tearing per immagini di gioco nitide e frame rate elevati. Avrai un'esperienza grafica senza precedenti.

Design ergonomico con la regolazione di inclinazione, rotazione, perno e altezza. In questo modo, troverai subito la posizione perfetta e più comoda per giocare.

La funzione HDR 400 ti farà sembrare di essere all’interno del gioco, combinata alla tecnologia High Dynamic Range per una gamma di colori professionale ed un elevato contrasto.

Non solo per il gaming, ovviamente. Questo monitor da 27 pollici prodotto da una società specializzata come Asus è ideale anche per lavorare o guardare contenuti in streaming.

Ricordiamo l'offerta: sconto del 27% abbatte il prezzo fino a 284,56 euro. Inoltre hai un buono sconto del 33% su Game Pc pass!

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!