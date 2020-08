Acquisti PS Store, giochi PS Plus e PS Now: riconosciute le licenze multiple

In seguito alla segnalazione di alcune problematiche da parte degli utenti PlayStation 4, sembra proprio che Sony abbia efficacemente aggiornato le meccaniche di funzionamento del PlayStation Store.

In particolare, parte della community aveva riferito di difficoltà da parte del sistema nel discernere correttamente le diverse opzioni legate al tradizionale acquisto di un gioco e la sua fruizione tramite servizi quali PlayStation Plus o PlayStation Now. Dalle pagine di Reddit, tuttavia, giunge ora una segnalazione positiva, che pare confermare la risoluzione del problema.

Sul noto forum, diversi utenti riferiscono infatti di come il PlayStation Store ora illustri correttamente ogni opzione disponibile, distinguendo le differenti licenze di utilizzo. A seconda del gioco, il negozio digitale dovrebbe dunque ora includere la possibilità di procedere ad acquisto, ad avvio/download in caso di presenza nel catalogo PS Plus e di fruizione tramite PS Now. Direttamente in calce a questa news potete visionare una schermata d'esempio condivisa su Reddit dall'utenza.

In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che Sony ha scelto di prolungare il periodo di durata dei Saldi Estivi su PlayStation 4. Inizialmente prevista come in scadenza per giovedì 6, quest'ultima resterà infatti operativa sino alla giornata di mercoledì 19 agosto, con un vasto assortimento di giochi PS4 disponibili a prezzo scontato.