Un Action RPG Disney Pixar gratis? È appena uscito: ecco di cosa si tratta

Il mondo del gaming è talmente vasto che perdersi un'uscita potenzialmente intrigante per i fan di un certo universo è un attimo. Per questo motivo, ogni tanto è bene soffermarsi anche su quelle produzioni passate magari un po' "in sordina" nel classico mondo videoludico. Ad esempio, dovete sapere che è appena uscito un gioco Disney Pixar gratis.

Che cos'è Disney Mirrorverse

Annunciato a marzo 2022 con un trailer pubblicato su YouTube, che al momento in cui scriviamo conta più di 2 milioni di visualizzazioni, Disney Mirrorverse è un action RPG sviluppato da Kabam Games. Questo nome potrebbe non dirvi molto se siete soliti giocare in modo classico su PC e console, ma si tratta di una società ben nota in ambito di mobile gaming. Fondata nel 2006, Kabam Games ha infatti attirato l'attenzione per giochi legati a universi ben noti, da Marvel Sfida dei Campioni a TRANSFORMERS: Combattenti. Si fa riferimento a titoli scaricati rispettivamente più di 100 milioni di volte e più di 10 milioni di volte dal Play Store.

Kabam Games ha insomma alle spalle diversi successi in ambito mobile e Disney Mirroverse, lanciato a livello Global il 23 giugno 2022, rappresenta l'ultima produzione approdata su dispositivi mobili. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo, ovvero a inizio luglio 2022, il titolo ha già fatto registrare più di un milione di download sul Play Store. Per quanto l'annuncio possa magari essere sfuggito a determinate tipologie di videogiocatori, si tratta sicuramente di una produzione che merita uno spazio.

Uno dei punti cardine di Disney Mirrorverse è in ogni caso il crossover tra universi Disney e Pixar. Per intenderci, tra i personaggi presenti nel gioco troviamo, ad esempio, Baymax, Ariel, Scar, Scrooge McDuck, Mulan, Jack Sparrow, Maleficent, Buzz Lightyear, Sulley e molti altri. L'obiettivo dei Guardiani Disney è quello di difendere l'universo: il gameplay si basa su scontri in 3D.

Dove scaricare Disney Mirroverse gratis: i link per Android, iPhone e iPad

Se vi state chiedendo in che modo potete scaricare Disney Mirrorverse gratis (all'interno del gioco ci sono chiaramente acquisti in-app, ma di base il titolo è gratuito), di seguito potete trovare i link per le varie piattaforme.

Per il resto, se siete interessati al progetto che fa riferimento a Kabam Games, potete dare un'occhiata al portale ufficiale di Disney Mirrorverse, in cui sono presenti anche indicazioni relative alle abilità dei singoli personaggi.