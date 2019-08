Un Action RPG Open World con supporto Ray Tracing è in sviluppo per PS5 e Xbox Scarlett?

Emergono alcuni dettagli su un misterioso progetto in fase di sviluppo per PlayStation 5 e Xbox Scarlett, apparentemente un Action RPG Open World di uno sviluppatore di terze parti, il gioco sarebbe attualmente nelle primissime fasi di lavorazione.

La notizia è stata riportata da vari insider che affermano di essere venuti a conoscenza di questo progetto a giugno, i rumor sono stati poi confermati da ZhugeEX. Si parla di un gioco Open World pensato appositamente per console next-gen e attualmente in fase di test concettuale su PlayStation 5. Gli sviluppatori starebbero lavorando per implementare il Ray Tracing e attualmente il gioco gira 20/30 fps, confermata la distruttibilità ambientale mentre nessun commento è giunto sui tempi di caricamento.

La sensazione dei vari insider è che possa trattarsi di un gioco destinato a uscire in una fase avanzata del ciclo vitale delle due console e non al lancio, considerando ancora lo stato embrionale dei lavori. Obiettivo interno dello studio (mai citato dai leaker) è quello di far girare il gioco in tempo reale, tuttavia la versione finale potrebbe non essere in Real Time.

Viene chiarito inoltre che il gioco in questione non è Cyberpunk 2077, si tratta di una nuova IP di genere Action RPG, mentre il titolo CD Projekt RED è uno sparatutto. Il nome definitivo sembra non sia ancora stato deciso, le fonti parlano di "un gioco tecnicamente molto avanzato, non come una tech demo NVIDIA/Unreal/Unity ma comunque ben superiore rispetto a quanto siamo abituati a vedere su PS4 PRO e Xbox One X." Infine, c'è chi specula sul publisher dietro a questo ambizioso progetto: Ubisoft.