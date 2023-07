Activision potrebbe abbandonare il listino NASDAQ dal 17 luglio: acquisizione imminente?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli ambienti finanziari statunitensi, Activision Blizzard King si prepara ad abbandonare il listino Nasdaq prima dell'apertura dei mercati nella giornata di lunedì 17 luglio.

Nello specifico sembra che il titolo ATVI verrà rimosso dai listini Nasdaq-100, Nasdaq-100 Equal Weighted e Nasdaq-100 Ex-Tech Sector, nonchè dall'indice Nasdaq-100 ESG. La notizia non è ancora sicura ma coincide con i rumor che vorrebbero Microsoft completare l'acquisizione di Activision Blizzard il 17 o 18 luglio, subito dopo la scadenza delle restrizioni imposte dalla FTC.

Microsoft ha vinto la causa contro la Federal Trade Commission e può dunque procedere nel formalizzare l'accordo di acquisizione di Activision Blizzard King e questo nonostante manchi ancora il via libera della CMA britannica.

La FTC dal canto suo potrebbe far ricorso in appello, in ogni caso il sentore comune è che Microsoft possa chiudere l'accordo al più presto ed entrare così in possesso di Activision Blizzard King e di tutti gli studi controllati dal publisher.

La CMA inglese potrebbe avviare una nuova indagine su Microsoft, anche in questo caso però la sensazione è quella di un possibile accordo tra le due parti. In caso Microsoft non riuscisse ad acquisire Activision Blizzard entro i termini prefissati, bisognerebbe siglare un nuovo accordo con il conseguente pagamento di una forte penale.