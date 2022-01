Activision acquisita da EA? L'alternativa a Microsoft suggerita da Kotick

Lo tsunami videoludico scatenato dalle prospettive generate dall'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft si è abbattuto di sorpresa sull'intera industria nel corso della giornata di martedì 18 gennaio.

A poche ore di distanza dall'annuncio ufficiale da parte del colosso di Redmond, emergono interessanti retroscena sulla grande operazione finanziaria. Nel corso di un'intervista rilasciata alla redazione internazionale di Venture Beat, il CEO di Activision Blizzard ha in particolare lasciato intendere che un'ulteriore compagnia avrebbe potuto essere interessata all'acquisizione del publisher di COD.

Nel riflettere sulle motivazioni che hanno portato Activision Blizzard ad entrare nella - sempre più ampia - famiglia degli Xbox Game Studios, Bobby Kotick ha evidenziato come il mercato videoludico sia profondamente mutato nel corso degli ultimi anni. "[...] siamo stati una grande compagnia nel settore del gaming - ha sottolineato il dirigente -, ma ora, se si guarda all'insieme dei competitor odierni, ci si trova di fronte un mondo completamente diverso. [...] Penso che anche se avessimo stretto un accordo con EA, - ha poi proseguito - questo non ci avrebbe offerto ciò di cui avremo bisogno nel prossimo futuro".



La riflessione del CEO, evidentemente, chiama in causa il crescente numero di importanti attori che hanno deciso di entrare nel mondo del gaming, da Amazon a Google. Il riferimento esplicito a Electronic Arts, tuttavia, non ha mancato di destare l'attenzione del pubblico. L'ipotesi, a questo punto, è che anche il publisher di FIFA avesse messo gli occhi su di un possibile accordo con Activision Blizzard. Purtroppo, Kotick non ha offerto ulteriori chiarimenti in merito, di conseguenza il quadro della vicenda resta difficile da decifrare. È bene peraltro sottolineare che il valore sul mercato di EA è decisamente inferiore alla spesa sostenuta da Microsoft per procedere con l'acquisizione di Activision.