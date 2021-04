Activision aggiorna i sistemi anti cheat di Call of Duty: i cheater non sono i benvenuti

Activision ha bannato più di 475.000 cheater di Call of Duty, uno sforzo non indifferente ma che continuerà ad essere portato avanti, con il publisher che ha annunciato una serie di azioni per rendere ancora più sicuri gli ambienti di gioco di Call of Duty e COD Warzone.

Activision fa sapere che il team sicurezza di Call of Duty "infligge ban quotidianamente, sette giorni su sette", a questi si aggiungono i ban su larga scala con centinaia di migliaia di profili sanzionati. Si lavora inoltre per arginare il business legato ai rivenditori di cheat: "questo include account sospetti, che vengono potenziati e venduti ai soggetti recidivi. Abbiamo recentemente bannato 45.000 account fraudolenti sul mercato nero utilizzati da soggetti recidivi."

Queste le aree che Activision vuole potenziare ulteriormente:

Utilizzare l'autenticazione a 2 fattori per rendere più difficoltoso l'accesso a nuovi account creati per barare

Aumentare di molto le risorse dedicate al supporto dei nostri team di sicurezza e sanzionamento

Aumentare la frequenza delle ondate di ban su larga scala in aggiunta ai ban quotidiani degli account recidivi

Migliorare la regolarità di comunicazioni e aggiornamenti

Viene inoltre confermata la possibilità di ban hardware per i giocatori scorretti: "sì, banniamo l'hardware di cheater recidivi e seriali. È un elemento importante della nostra lotta contro i giocatori recidivi."