Activision: gli alti e bassi di COD e un nuovo Warcraft nell'ultimo report finanziario

Nel corso della serata sono stati pubblicati gli ultimi risultati finanziari di Activision Blizzard, i quali hanno svelato non solo i guadagni di alcune delle principali IP dell'azienda ma anche i prodotti attualmente in lavorazione.

Il report evidenzia come l'ultimo anno abbia fatto registrare al colosso dell'industria videoludica una crescita dell'8,8% rispetto al precedente anno con introiti pari a 8,8 miliardi di dollari. Purtroppo Call of Duty Vanguard non ha avuto un grosso impatto sulla crescita dell'azienda, dal momento che le vendite sono state inferiori rispetto a quelle del suo predecessore, Black Ops Cold War. Sono invece ottimi i risultati di Call of Duty Mobile, che ancora oggi continua a generare introiti considerevoli.

Passando invece a Blizzard, è stato confermato che la software house continua a lavorare su Diablo 4 e Overwatch 2, ma non si tratta degli unici progetti in lavorazione. Oltre alla nuova IP di Blizzard annunciata qualche giorno fa, l'azienda sta sviluppando anche un nuovo gioco ambientato nell'universo di Warcraft per dispositivi mobile. A tal proposito, il report cita l'arrivo di nuovi contenuti sia per Hearthstone che per World of Warcraft nel 2022. Gli appassionati di Diablo saranno felici di sapere che Resurrected, la versione rimasterizzata del secondo capitolo, è stata la remastered più venduta di sempre per Activision Blizzard. Il report parla infine di Diablo Immortal, citando i feedback positivi relativi alle ultime fasi di test.

Purtroppo non si parla in alcun modo del ruolo di Kotick e del suo eventuale abbandono dell'azienda in seguito all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft e toccherà attendere ancora qualche settimana (o mese) per scoprire cosa accadrà.