Activision apre uno studio interno dedicato al mobile, nuovo COD in sviluppo?

Con COD Mobile che continua ad avere successo è comprensibile come Activision voglia allargarsi sempre di più verso il mercato mobile. L'interesse è grande al punto che sembra aver aperto un nuovo studio interno del tutto dedicato allo sviluppo di giochi tripla A per iOS e Android.

Tecnicamente il nuovo team interno non è stato ancora rivelato ufficialmente, tuttavia in alcune offerte di lavoro viene citato apertamente con tanto di nome: Activision Mobile. La descrizione del nuovo gruppo lavorativo recita così: "Siamo un nuovo studio interno dedicato allo sviluppo dei migliori giochi mobile AAA del mondo. Il nostro primo progetto è un nuovo gioco mobile tripla A basato sul franchise di Call of Duty e stiamo cercando grandi talenti con background da mobile, PC e console appassionati del loro lavoro, che condividono il nostro credo su cosa le esperienze AAA e mobile potrebbero e dovrebbero essere".

Non solo dunque c'è la conferma che il nuovo studio è già attivo, ma sarebbe persino già al lavoro su un nuovo Call of Duty esplicitamente pensato per sistemi iOS e Android, al momento completamente avvolto nel mistero. Dalla descrizione tutto lascerebbe intendere che si tratti di un'esperienza inedita e non collegata a COD Mobile, sebbene senza conferme ufficiali per adesso si resta sul campo delle supposizioni. Nel frattempo secondo il giornalista Jason Schreier, Activision non sarebbe più interessata agli RTS, motivo per cui gli autori di StarCraft hanno fondato un nuovo studio. Nel frattempo è in corso la Stagione 4 di COD Mobile, che continua ad andare forte: toccherà lo stesso successo in futuro anche al nuovo progetto?