Activision assicura: Sekiro Shadows Die Twice non sarà un gioco facile

Nel corso di una nuova intervista apparsa sulle pagine del PlayStation Blog, Robert Conkey di Activision, che ha ricoperto il ruolo di producer di Sekiro: Shadows Die Twice, ha discusso apertamente del nuovo action game targato From Software.

Essendo arcinota per titoli impegnativi come Dark Souls e Bloodborne, ci si aspetta che, anche in questa occasione, From Software sappia mettere alle strette gli avventurieri che fremono all'idea di esplorare il fittizio Giappone feudale ricreato in Sekiro: Shadows Die Twice. Le aspettative dei fan - ha assicurato Conkey - non saranno deluse in questo senso, al netto della presenza della meccanica di resurrezione con cui potremo tornare in vita una singola volta dopo essere stati abbattuti dai nemici.

"From Software ha insistito molto sul sistema di resurrezione, e penso che siano riusciti a raggiungere un'ottima soluzione. L'idea era quella di far sentire il giocatore un abile ma fragile shinobi, senza privarli della possibilità di spingersi oltre i propri limiti e correre qualche rischio.

Vi consente anche di sfruttare la morte a proprio vantaggio traendo in inganno i nemici. I giocatori più astuti potrebbero averlo già notato, ma la demo dell'E3 e della Gamescom includeva un oggetto che causava la morte volontaria.

Ovviamente, From Software ha dovuto fare in modo che il gioco non fosse troppo facile (e non preoccupatevi; non lo è). Il titolo è calibrato attorno al fatto che il giocatore dispone di questa possibilità. Quindi, per quanto questo conferisca un ritmo diverso rispetto ai precedenti titoli, il livello di sfida è rimasto sostanzialmente intatto".

Sekiro: Shadows Die Twice sarà pubblicato il 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per sapere tutto sul nuovo gioco di From Software vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Sekiro, e l'analisi condotta da Sabaku no Maiku con cui abbiamo avuto modo di discutere delle nostre aspettative sul nuovo progetto action-stealth degli autori di Dark Souls.