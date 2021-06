Activision assume Grant Dixton: l'ex avvocato della Casa Bianca è il nuovo CLO

Tra le nuove assunzioni in casa di Activision, trova spazio un professionista legale dai trascorsi professionali che includono una collaborazione di alto livello con la Casa Bianca.

Nello specifico, riferisce la redazione di Kotaku, il colosso videoludico ha da poco accolto tra le proprie fila Grant Dixton. Con decenni di esperienza legale alle spalle, il professionista ha rivestito l'incarico di avvocato alla Casa Bianca durante la Presidenza USA di George W. Bush. Grant Dixton andrà a rivestire in Activision il ruolo di Chief Legal Officer, per un nuovo percorso professionale.

Dopo la collaborazione con l'Amministrazione Repubblicana, quest'ultimo sostituisce dunque Chris Walther, precedente CLO del colosso videoludico. Dixton assume la carica in Activision dopo aver militato tra le fila di The Boeing Company, presso la quale ha rivestito l'incarico di Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary e membro del Consiglio Esecutivo.



Di recente, la struttura interna di Activision è stata protagonista di un articolato processo di ridefinizione, che ha condotto anche ad un cambio di destinazione creativa per alcuni team. Tra questi anche gli autori di Crash Bandicoot 4: It's About Time, con Toys for Bob ora a supporto di Call of Duty: Warzone per garantire un costante afflusso di contenuti per il supporto post lancio.