Activision assume WilmerHale, studio legale che impedì l'arrivo dei sindacati in Amazon

Activision Blizzard è nell'occhio del ciclone, il publisher americano sta fronteggiando le accuse di clima tossico all'interno dell'azienda, che hanno portato migliaia di dipendenti ad aderire a scioperi, sit-in e firmare lettere di protesta per cercare di far sentire la propria voce e cambiare la situazione.

Da Kotaku arriva ora una notizia importante sulla vicenda: Activision-Blizzard ha assunto lo studio legale WilmerHale, celebre per aver impedito che i dipendenti di Amazon formassero un sindacato a tutela dei propri diritti. Dopo le accuse emerse nei giorni scorsi, il CEO Bobby Kotick si è scusato con i dipendenti e ha promesso di impegnarsi in prima persona per cambiare le cose. Stephanie Avakian, partner di WilmerHale, si occuperà di rivedere le politiche interne del publisher insieme alla dirigenza e una task force di legali esperti sull'argomento.

Come detto, WilmerHale è uno studio diventato celebre per aver risolto problemi interni di Amazon escludendo i sindacati. Se è vero che lo studio legale gode di una notevole fama e di oltre cento anni di esperienza con grandi clienti, è anche vero che secondo Kotaku l'obiettivo di Activision Blizzard non sarebbe quello di aiutare i dipendenti bensì evitare che questi formino un proprio sindacato interno, mossa non sempre ben vista negli Stati Uniti. In passato stando a NRP, WilmerHale avrebbe organizzato meeting con i dipendenti di Amazon per mostrare loro tutti gli svantaggi della formazione di un sindacato e c'è chi teme che lo stesso possa avvenire con i dipendenti di Activision-Blizzard, ribadiamo però come quest'ultima sia solamente una ipotesi del tutto priva di conferme. L'unica certezza è che il publisher americano è ora un cliente del prestigioso studio legale Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, le due parti lavoreranno insieme per risolvere le problematiche interne venute alla luce in queste settimane.