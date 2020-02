Activision per l'Australia: Call of Duty Modern Warfare raccoglie 1.6 milioni di dollari

Bella iniziativa quella di Activision, che aveva deciso di produrre un DLC di Call of Duty Modern Warfare, i cui proventi sarebbero stati devoluti a favore dell'Australia, in modo che anche i giocatori contribuissero in maniera concreta ad aiutare a ripristinare la situazione alla normalità nel Continente.

Il DLC è l'Outback Relief Pack, che include una serie di oggetti cosmetici a tema Australia, come un ciondolo a forma di Koala, calling card, skin per armi, un cappello e ancora altro. Il publisher aveva annunciato di voler devolvere in beneficenza proprio alla causa australiana, gli interi proventi del contenuto scaricabile.

Stando a quanto dichiarato da Activision, grazie al DLC sono stati raccolti ben 1.6 milioni di dollari, che saranno girati a Direct Relief, un'organizzazione umanitaria internazionale che si assicurerà che il 100% della somma andrà utilizzato per contrastare la situazione di emergenza che si è creata in Australia per via dei tremendi incendi scoppiati nello scorso periodo.

Insomma, un gesto concreto per cui il publisher è sicuramente encomiabile. Per quanto riguarda il gioco, Call of Duty Modern Warfare continua a dominare le classifiche di vendita, specialmente nel Regno Unito, e dovrebbero esserci novità in arrivo su CoD proprio questa settimana. Vi racconteremo tutto sul nostro sito.