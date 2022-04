Activision: gli azionisti esortati a rifiutare l'acquisizione di Microsoft

Nel mentre un Governatore della California è stato accusato di aver sabotato la causa per molestie e discriminazione che ha colpito Activision, i rappresentanti di SOC Investment Group hanno esortato gli azionisti del publisher statunitense ad opporsi all'acquisizione di Microsoft.

Stando ad una lettera che SOC Investment Group (che detiene parte delle azioni di Activision) ha rivolto agli investitori della compagnia di Bobby Kotick, la gigantesca transazione da quasi 70 miliardi con cui Microsoft ha raggiunto l'accordo "non valorizza" Activision, che nel mercato azionario è crollata rispetto al passato a causa delle accuse rivolte ai vertici aziendali.

"Questa transazione non riesce a valorizzare adeguatamente Activision e il suo potenziale di guadagno futuro, in gran parte perché ignora il ruolo che la crisi delle molestie sessuali - e la gestione incompetente del consiglio di Activision - ha svolto nel ritardare il lancio dei prodotti e nel far crollare il prezzo delle azioni.

Non crediamo che gli azionisti di Activision abbiano necessità di una transazione per ricostruire il valore perso dall'incapacità del management di Activision di garantire la sicurezza e l'equità sul posto di lavoro e dall'incapacità del consiglio di rispondere in modo costruttivo alla crisi che sta nascendo". L'assemblea degli azionisti su questo argomento si terrà tra due settimane, il 28 aprile 2022.

Intanto, Activision ha assunto Kristen Hines, incaricata di rendere la compagnia più equa ed inclusiva nei confronti dei suoi dipendenti.