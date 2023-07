Activision in una nuova battaglia legale contro noto youtuber musicale

Il 24 luglio Activision Blizzard ha aperto una causa presso il tribunale della California contro lo YouTuber Anthony Fantano, critico musicale noto per il suo lavoro al canale The Needle Drop. La ragione è l'utilizzo di una proprietà intellettuale dalle librerie di TikTok.

La situazione, per quanto serissima, ha del grottesco, se si considera il fatto che poco tempo fa è stato Fantano a denunciare Activision per un increscioso episodio legato a un video in cui il noto critico musicale si lasciava andare a un grido diventato virale sul web, ossia "it's enough slices!".

Questa frase in seguito è stata ripresa più e più volte dai creator su Tiktok. La stessa Activision ha poi riadoperato il meme in un proprio video per sponsorizzare le scarpe di Crash Bandicoot e, indispettito per non essere stato interpellato, il creator originale ha chiesto alla società di Call of Duty un risarcimento a sei cifre per "pubblicità ingannevole".

Ed è qui che culmina il grottesco di tutta la vicenda, perché è tutto collegato: la causa aperta da Activision contro il proprietario di The Needle Drop è una vera e propria controdenuncia. La società, che potrebbe essere acquisita da Microsoft entro metà agosto, asserisce infatti che l'audio utilizzato per la pubblicità rientrava nei "commercial sounds" messi a disposizione da Fantano nella libreria di TikTok.

Anzi, Activision rincara la dose, sostenendo che la richiesta di risarcimento dello Youtube è un tentativo di spillare denaro che rientra in uno schema ricorrente e fraudolento che il creator adopererebbe con ciclicità per estorcere denaro a terzi. Chi la spunterà?