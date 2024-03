Activision Blizzard: 600 dipendenti del QA formano il più grande sindacato gaming in USA

Circa 600 dipendenti del reparto del Controllo Qualità di Activision-Blizzard hanno appena fondato il sindacato più grande dell'industria videoludica statunitense.

La votazione è stata condotta nella giornata di ieri 8 marzo sotto la supervisione di Communications Workers of America (CWA), che è a sua volta il più grande sindacato operante nel settore delle comunicazioni e dei media negli Stati Uniti d'America. Il neonato sindacato raccoglie ora i dipendenti QA di tre differenti filiali di Activision-Blizzard, ovvero Austin in Texas, El Segundo in California ed Eden Prairie in Minnesota.

Nell'agosto del 2022, ancor prima di finalizzare l'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft aveva stipulato un accordo di neutralità con la CWA con l'obiettivo di facilitare e snellire i processi di organizzazione in seno ad Activision Blizzard e le sue sussidiarie. In un'intervista concessa a The Verge, il Technical Requirement Specialist Tom Shelley (uno dei dipendenti del QA che hanno votato a favore della sindacalizzazione) ha dichiarato che l'accordo di cui sopra e l'acquisizione da parte di Microsoft hanno reso più agevole la nascita del nuovo sindacato.

Nel 2023 Microsoft aveva già avallato la nascita di un sindacato di 300 dipendenti presso ZeniMax, consentendogli dunque di unirsi ai preesistenti sindacati di Blizzard Albany e Raven Software.