Activision Blizzard sotto accusa, il CEO Bobby Kotick guadagna troppo

Bobby Kotick è il CEO che guida l'espansione di Activision Blizzard dal 1990, l'azienda si trova ora impegnato a respingere alcune accuse legate proprio all'alto stipendio del manager americano, che nel solo 2019 ha guadagnato oltre trenta milioni di dollari di stipendio, esclusi bonus e guadagni derivati dalla propria quota azionaria.

Uno dei finanziatori di Activision, ovvero il gruppo The CtW Investment Group, ha chiesto chiarimenti in merito alla prossima riunione con gli azionisti prevista per l'11 giugno: "non è chiaro come mai Activision Blizzard abbia sempre permesso al suo CEO di guadagnare cifre fuori misura, anche quando non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e in ogni caso contro la volontà di molti azionisti.", questa l'accusa di Dieter Waizenegger.

Il portavoce di The CtW Investment Group fa sapere che negli ultimi quattro anni Kotick ha ricevuto oltre 96 milioni di dollari di bonus dalle sue azioni, ben 28 milioni solo nel 2019, tutto questo mentre la compagnia stava licenziando 800 dipendenti e con la maggior parte degli stessi che ad oggi guadagnano meno di 40.000 dollari l'anno.

Activision ha risposto alle accuse affermando che Bobby Kotick sta guidando l'azienda con successo da ben trent'anni (il mandato più lungo di sempre per qualsiasi CEO di una società tecnologica) e che la capitalizzazione della società è aumentata fino a raggiungere quota 53 miliardi di dollari. Dal 2015 ad oggi il valore delle azioni Activision è aumentato del 120% e dell'11.000% dal 2000 ad oggi.