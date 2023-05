Activision-Blizzard, addio alle principali competizioni e-Sport di CoD e Overwatch?

Si è parlato tanto di Activision-Blizzard nell'ultimo periodo, a causa dell'affare per una fusione con il marchio Xbox. Mentre, proprio su questo fronte, si parla della contromossa di Microsoft per il no del CMA grazie all'ingaggio di Daniel Beard, si è discusso anche del futuro di alcuni eventi correlati ad Activision-Blizzard.

In particolare, nelle score ore ha tenuto banco una notizia alquanto importante sul possibile annullamento della Overwatch League e della Call of Duty League, le due importantissime competizioni e-Sportive del panorama videoludico contemporaneo. Le ragioni, secondo un recente report del SEC (Securities and Exchange Commission), sarebbero da ricercare in una serie di sfide e problematiche che ne andrebbero a minare la loro realizzabilità in futuro.

Parliamo, a conti fatti, di due celebri competizioni il cui debutto è iniziato nel 2016 e nel 2019; periodi nei quali, tra l'avvento della pandemia e delle gravi accuse di molestie sessuali rivolte alla dirigenza di Activision-Blizzard degli scorsi anni, sono sopraggiunte numerose sfide organizzative. Proprio in virtù di tale ragione, dunque, non è da escludere che si possa dire addio alla Overwatch League ed alla CoD League nel prossimo futuro. "I nostri accordi di collaborazione per le nostre leghe di e-Sports professionali", si legge dal suddetto documento, "continuano ad affrontare venti contrari che hanno un impatto negativo sulle operazioni".

Potenzialmente, secondo Activision-Blizzard, le suddette leghe di e-Sports potrebbero inficiare negativamente anche sulla "longevità delle leghe nell'ambito dell'attuale modello di business". Occorre quindi attendere delle comunicazioni ufficiali da parte della stessa Activision-Blizzard, soprattutto per conoscere quando e se tali cambiamenti prenderanno piede nel panorama delle competizioni e-Sports di tutto il mondo. La notizia, di per sé tutt'altro che positiva per i fan degli eventi mondiali dedicati a CoD e Overwatch, segue a ruota le recenti riflessioni sulla possibile fine per l'affare Activision e Microsoft dopo il no del CMA, che per alcuni esperti del settore potrebbe comportare anche a ripercussioni irreversibili per la stessa Activision-Blizzard.