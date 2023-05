Activision Blizzard, arriva la contromossa di Xbox al CMA: ingaggiato Daniel Beard

Nell'ultimo periodo vi è stato un gran parlare del caso mediatico relativo alla grande acquisizione della casa di Redmond, soprattutto a fronte del no del CMA che ha espresso il suo parere negativo per l'affare Microsoft-Activision. Non sono mancate le reazioni sbalordite degli stessi piani alti di Microsoft, che adesso punta alla contromossa.

A distanza di pochi giorni dalla critica di Phil Spencer al CMA sull'affare Microsoft-Activision di cui lui stesso è fiducioso, appaiono in rete le prime informazioni sulla strategia legale della compagnia del marchio verde crociato per ribaltare la sentenza definitiva del Regno Unito: Microsoft ha infatti ingaggiato un nuovo avvocato. Si parla, nel dettaglio, di Daniel Beard, il quale entrerà a far parte del team di difesa della tech company multi-miliardaria.

Le risposte al "no" del CMA iniziano quindi a far muovere le acque in casa Microsoft, pronta ad appellarsi contro la decisione del Competition and Markets Authority, aspramente criticata da altre aziende del settore del cloud gaming (e non solo) a seguito di quelle che sono state le alquanto discutibili motivazioni della sentenza. Entro quando ci sarà la prossima mossa legale dell'azienda? Purtroppo non vi sono informazioni a tal riguardo, seppure non sia da escludere che possano sopraggiungere ulteriori novità nell'arco di pochi giorni.

Al di là delle tempistiche burocratiche, l'ingresso di Beard tra le fila della difesa di Microsoft sarà alquanto importante per provare a ribaltare le sorti dell'affare sul suolo del Regno Unito, soprattutto a causa dell'esperienza dell'avvocato che ha collaborato con Apple e altre grandi aziende del settore tecnologico.