Activision Blizzard, arriva la svolta: Microsoft e PlayStation firmano un accordo per CoD

L'affare Activision-Microsoft potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta epocale: dopo la scadenza dell'ordine restrittivo per Microsoft poter comprare Activision negli USA, continuano gli aggiornamenti sull'acquisizione dal valore multi-miliardario che continuano a tenere banco nel mondo videoludico da diversi mesi.

Come sappiamo, almeno per adesso, rimane il grande interrogativo del mercato britannico. Il CAT ha fissato la data per valutare la richiesta di sospensione nella lotta Microsoft vs CMA che persiste ormai da innumerevoli settimane. Ciò nonostante, nella giornata di oggi è arrivata una notizia alquanto importante per lo sviluppo della vicenda: Sony ha firmato un accordo con Microsoft per il mantenimento di CoD su PlayStation.

L'informazione giunge nientepopodimeno che dal CEO della divisione gaming di Microsoft: Phil Spencer. Con un post ufficiale sul proprio account Twitter, veniamo a sapere che "siamo lieti di annunciare che Microsoft e PlayStation hanno siglato un accordo vincolante per mantenere Call of Duty su PlayStation dopo l'acquisizione di Activision-Blizzard. Non vediamo l'ora di un futuro in cui i giocatori di tutto il mondo avranno più scelta per giocare ai loro giochi preferiti". Si tratta di una svolta alquanto fondamentale, soprattutto alla luce delle principali preoccupazioni mosse dai enti regolatori che hanno negato l'acquisizione anche alla luce del pericolo per la concorrenza.