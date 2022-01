Activision Blizzard: in arrivo tanti eventi per svelare il futuro con Microsoft

Contestualmente allo storico annuncio del matrimonio tra Activision e Microsoft per 70 miliardi di dollari, l'amministratore delegato di Activision Blizzard, Bobby Kotick, spiega di voler organizzare numerosi eventi per fare luce sui piani futuri dell'azienda dopo l'ingresso nella famiglia degli Xbox Game Studios.

Nella lettera aperta in cui viene precisato che Kotick non lascerà Activision, il CEO del colosso videoludico statunitense spiega infatti che "naturalmente, questo annuncio susciterà tante domande. Organizzeremo numerosi forum ed eventi per assicurarci di rispondere a tutti i vostri quesiti e preoccupazioni".

Le "preoccupazioni" dei fan della compagnia a cui fa riferimento Kotick, secondo alcuni, potrebbero riallacciarsi alle recenti anticipazioni dei giornalisti di Bloomberg sul futuro dei giochi Activision in esclusiva Xbox o multipiattaforma. Se per Microsoft, infatti, l'intenzione dichiarata è quella di "continuare a supportare in futuro la community rendendo fruibili i giochi Activision Blizzard su una varietà di piattaforme", nell'ultimo report di Bloomberg News la giornalista Dina Bass sostiene che "secondo le nostre fonti, Activision Blizzard continuerà a pubblicare giochi su console come PlayStation ma ci saranno tuttavia dei titoli in esclusiva per l'ecosistema Xbox".

Gli appuntamenti mediatici (e tra sviluppatori) promessi da Kotick da qui ai prossimi mesi contribuiranno così a chiarire la posizione di Activision Blizzard nel suo nuovo ruolo di sussidiaria della sempre più grande divisione Microsoft Gaming diretta da Phil Spencer.