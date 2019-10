Activision Blizzard potrebbe attendere anni prima di vedere i profitti legati all'esport?

Il colosso statunitense potrebbe impiegare anni per realizzare i profitti legati all'esport. Questo, almeno, è ciò che ritengono gli esperti e lo stesso CEO di Blizzard.

Activision Blizzard, dalla nascita della Overwatch league ha piazzato 20 slot, per un valore stimato di 20-60 milioni di Dollari ciascuno. Ha anche firmato accordi per la trasmissione della lega su Twitch, ESPN, Disney XD e ABC, oltre a concludere sponsorizzazioni alquanto ricche come con Toyota, Coca Cola ed esperimenti di co-marketing con Kellogg, che produrrà Cheez-It e le Pringles brandizzate Overwatch League.

Il framework esport, però, per Activision Blizzard è ancora una questione assai recente e attualmente non sta generando profitti per l'azienda che tra poco inaugurerà anche la Call of Duty League. Blizzard ha registrato un calo del 25% delle entrate della Overwatch League nei primi sei mesi del 2019 a causa dell'incredibile successo commerciale di Battle for Azeroth.

La società ha inoltre speso oltre 50 milioni di Dollari nell'esport l'anno scorso solo in spese in personale, strutture e attrezzature per la trasmissione in streaming e in TV e per mantenere l'intero carrozzone competitivo in piedi. Ciò significa che, al momento, non sono bastati tutti i mega accordi di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Due elementi potrebbero accelerare il processo di generazione dei profitti da parte del colosso statunitense: coltivare la fan base aumentando la percezione e l'engagement derivante dall'appartenenza a una città.

Le partite sperimentali giocate nella sede delle franchigie hanno fatto registrare non solo un'ottima affluenza di pubblico live ma anche un bel po' di vendite relative al merchandise delle squadre.

In secondo luogo, bisognerebbe concentrarsi sul proporre al pubblico una migliore esperienza visiva. Dennis Durkin, Chief Financial Officer di Activision, ha affermato: “C'è ancora molto margine per portare ulteriori miglioramenti all'esperienza visiva, e questa è un'area chiave per noi, poiché riteniamo che sia fondamentale continuare a rendere la trasmissione non solo avvincente ma anche facilmente osservabile per un pubblico sempre più ampio”.

Il CEO, Bobby Kotick, ha già messo in conto di considerare i profitti nell'esport spalmati “in un orizzonte temporale di 10 anni”.

Insomma, un ulteriore conferma che chi vuole investire nell'esport lo deve fare tenendo bene in considerazione un impegno economico che si ripagherà unicamente sul lungo periodo.