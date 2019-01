Activision Blizzard: avviate le pratiche di licenziamento per il CFO

Le alte sfere di Activision Blizzard avrebbero deciso di iniziare il nuovo anno con una mossa societaria destinata a riverberarsi sull'intero settore, ossia con la rimozione di Spencer Neumann dalla carica di Direttore Finanziario del colosso videoludico statunitense.

Ad anticipare la notizia sono i giornalisti della CNBC. Come riportato sul sito americano del famoso canale all-news, il CFO di Activision Blizzard si troverebbe attualmente in congedo retribuito e il suo licenziamento dovrebbe diventare effettivo entro breve.

In base alle fonti interpellate da CNBC, la causa della rescissione contrattuale di Neumann non andrebbe ricercata nella grave flessione del 26% del valore delle azioni registrato nel corso del 2018, anche se tutti gli indizi condurrebbero proprio in questa direzione. La notizia del tonfo di dieci punti percentuali del valore azionario della compagnia avvenuto a dicembre a causa del calo di utenti, infatti, potrebbe aver contribuito al definitivo strappo.

Il nuovo corso di Activision Blizzard sarà gestito da Dennis Durkin, la personalità scelta dal board della conglomerata di Santa Monica per ricoprire il ruolo di CFO.

Sempre in base alla ricostruzione dell'evento offertaci dai giornalisti di CNBC, Neumann sarebbe già in trattativa con Netflix per assumere l'incarico di Direttore Finanziario del gigante dello streaming. Solo con il tempo capiremo quali riflessi potrà avere il terremoto societario di Activision Blizzard sui piani a medio-lungo termine dell'azienda californiana che, nel 2019, lancerà sul mercato titoli come Sekiro Shadows Die Twice, Diablo Immortal e il prossimo, ineludibile capitolo dell'epopea sparatutto di Call of Duty.