Activision Blizzard: azioni in borsa bloccate, si attende l'acquisizione da Microsoft

Dopo il sì definitivo del CMA all'affare Microsoft-Activision, la fusione tra i due grandi colossi dell'industria videoludica è ormai vicinissima alla sua conclusione definitiva. Ed in tal senso arriva un altro segnale: il Nasdaq ha infatti bloccato le transazioni in borsa relative ad Activision.

Tale mossa è stata con tutta probabilità decisa proprio in attesa della chiusura dell'acquisizione che potrebbe avvenire ormai da un momento all'altro. E sebbene l'FTC non demorda sull'affare Microsoft-Activision chiedendo ad esempio maggiori dettagli in merito agli accordi presi con Ubisoft e Sony, il tanto atteso via libera da parte dell'antitrust britannico ha spianato definitivamente la strada per la conclusione del più grande affare mai visto nell'industria videoludica, un'acquisizione per quasi 70 miliardi di dollari.

Era il 18 gennaio del 2022 quando Microsoft rivelò al mondo la sua intenzione di voler comprare Activision Blizzard. Da quel momento ha inizio un lungo percorso per ottenere l'approvazione di tutti gli enti di antitrust internazionali, in particolare dai più ostici rappresentati dall'FTC statunitense, il CMA britannico e la Commissione Europea. Nonostante le tante difficoltà e gli iniziali "no" incassati, le due aziende non hanno mollato la presa ed un poco alla volta sono riusciti a far valere le proprie ragioni, arrivando ormai sempre più vicini alla fusione definitiva.

Activision Blizzard si prepara dunque ad entrare nella scuderia Xbox Game Studios, con Microsoft che amplia ancora di più il suo portfolio di IP grazie a nomi come Call of Duty, Warcraft, Diablo e Candy Crush. Non resta che scoprire cosa ci riserva il futuro.