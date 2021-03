Activision Blizzard: agli azionisti non va giù lo stipendio milionario del CEO

A poche ore dall'annuncio del licenziamento di ben 50 dipendenti di Activision Blizzard in seguito alla decisione dell'azienda di provare un nuovo tipo di approccio al mondo degli eSport, ecco che si torna a parlare del colosso dell'industria videoludica e degli incredibili stipendi del suo CEO.

Sembrerebbe infatti che CtW Investment Group, una società di azionisti che ha investito sugli autori di Call of Duty Warzone, non sia particolarmente felice dei 200 milioni di dollari ricevuti dal CEO Bobby Kotick come stipendio. Tale cifra, davvero elevata, è dovuta ad una clausola contrattuale del celebre personaggio, la quale prende il nome di "Shareholder Value Creation Incentive": grazie ad essa, Kotick ottiene dei bonus in proporzione ai guadagni e agli obiettivi raggiunti nel precedente anno e, visti gli incredibili risultati ottenuti grazie a Warzone e Black Ops Cold War, possiamo facilmente intuire le motivazioni dietro tale cifra.

A motivare le lamentele degli azionisti è, stando alle loro parole, lo scarso coinvolgimento del CEO nelle decisioni prese dall'azienda che hanno portato alla crescita sfrenata del valore delle azioni. Per chi non lo sapesse, anche nel 2019 abbiamo assistito a polemiche dello stesso tipo e, all'epoca, lo stipendio di Kotick era di "soli" 30 milioni di dollari.