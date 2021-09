Activision Blizzard: Bobby Kotick citato in giudizio, secondo un report

Nel corso della serata sono emersi alcuni importanti report riguardo la complessa situazione di Activision Blizzard. Secondo le informazioni diffuse dal Wall Street Journal, il CEO del colosso dell'industria videoludica e altri esponenti dell'azienda sarebbe stato citato in giudizio con gravi accuse.

Ad aver citato in giudizio Bobby Kotick con le accuse di cattiva condotta sessuale e divulgazione impropria di informazioni è stata la SEC (Securities and Exchange Commission), ovvero l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori. Oltre al CEO, pare siano stati coinvolti anche altri dirigenti dell'azienda, anch'essi citati in giudizio per motivazioni simili. Il governo statunitense avrebbe chiesto ad Activision Blizzard una lunga lista di documenti, inclusi i resoconti di tutti gli incontri dal 2019 ad oggi ed eventuali conversazioni private tra Kotick e gli altri dirigenti del publisher.

Sembra quindi che le azioni dei dipendenti dell'azienda, i quali hanno manifestato lo scorso 28 luglio 2021 al fine di far conoscere al pubblico e alle autorità le gravi problematiche interne di Activision Blizzard, stiano avendo delle importanti conseguenze. Non è inoltre da escludere che la situazione sia stata presa in analisi dal SEC per via del crollo in borsa di Activision nel corso delle ultime settimane.

Per chi non fosse a conoscenza della situazione, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa Activision-Blizzard è stata accusata di aver violato i diritti dei suoi lavoratori.