Activision Blizzard: Bobby Kotick pronto a garantire 'l'integrazione' con Microsoft

Nella giornata che segna l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, le dichiarazioni dei vari protagonisti continuano a rimbalzare sulle più prestigiose testate d'oltreoceano. Anche Bobby Kotick si è concesso alle pagine del New York Times dichiarandosi pronto alla nuova avventura.

Mentre il Wall Street Journal prevede il prossimo allontanamento di Bobby Kotick, il CEO di Activision Blizzard ha rilasciato alcune dichiarazioni sul New York Times. Sebbene si sia rifiutato di esprimersi sul suo futuro una volta chiuso l'accordo con Microsoft, il chiacchieratissimo boss di Activision si è detto "disponibile secondo necessità per garantire la migliore integrazione" tra le due aziende. Subito dopo l'annuncio dell'acquisizione per 68,7 miliardi di dollari è stato rivelato che l'attuale CEO sarebbe rimasto momentaneamente alla guida del publisher, mentre il suo team avrebbe continuato "gli sforzi per rafforzare ulteriormente la cultura aziendale e accelerare la crescita del business". Tuttavia, una volta concluso il passaggio, la gestione di Activision ricadrà nelle mani dell'ex leader di Xbox, ora CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer.

In ogni caso Bobby Kotick non se ne andrà a mani vuote, in virtù delle sue azioni per un valore di 4,3 milioni di dollari. Secondo una recente stima Kotick è uno dei manager più pagati degli Stati Uniti con uno stipendio di 154,61 milioni di dollari nel 2020 e un patrimonio totale di 7 miliardi.