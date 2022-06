Activision-Blizzard: Bobby Kotick rieletto nel CdA nonostante il caso molestie

Gli scorsi mesi non sono stati particolarmente tranquilli per Activision-Blizzard, con il publisher di Call of Duty che prima ancora dell'acquisizione da quasi 70 miliardi effettuata da Microsoft ha dovuto affrontare lo scandalo molestie verificatosi tra le fila dell'azienda.

Proprio il caso legato a molestie e discriminazione di genere perpetrati da alcuni dirigenti dell'azienda non sembra però aver intaccato la leadership del CEO Bobby Kotick che - sebbene imputato di essere stato protagonista e complice di questi casi discriminatori - è stato nuovamente eletto nel Consiglio di Amministrazione di Activision-Blizzard.

Molti erano convinti che Kotick avrebbe abbandonato in via definitiva l'azienda tramite un TFR a seguito dell'acquisizione di Microsoft. Invece, come riportato nell'Assemblea Annuale degli Azionisti, sembra che rimarrà esattamente dove è stato finora: nel Consiglio di Amministrazione di Activision-Blizzard. Gli azionisti hanno quindi votato a favore dell'attuale CEO, ma hanno approvato la stesura di una relazione che esamini gli sforzi della società nell'affrontare i casi di molestie.

Rimane da vedere se cambieranno le carte in tavola una volta che Activision-Blizzard sarà definitivamente entrata a far parte della famiglia di Xbox. Microsoft sta attualmente attendendo il responso degli organi preposti alla valutazione della trattativa record da 68.7 miliardi di dollari, ed in caso di approvazione tutte le IP, tra cui quelle di Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo e tante altre ancora finiranno tra le mani di Phil Spencer e soci.