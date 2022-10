Activision Blizzard: dal Brasile via libera all'acquisizione con una frecciata a Sony

Mentre aspettiamo che la Federal Trade Commission si esprima riguardo l'acquisizione di Activision-Blizzard, l'antitrust brasiliano ha dato il via libera, respingendo al mittente le accuse di Sony Corporation e non trovando niente di illegale o controproducente in questa acquisizione.

CADE (Administrative Council for Economic Defense, questo il nome dell'ente brasiliano) sottolinea come l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft non vada a creare alcun monopolio, nonostante Sony stia provando a sostenere il contrario, sottolineando come in questo modo la serie Call of Duty potrebbe diventare esclusiva Xbox e PC, andando quindi a danneggiare i consumatori su PlayStation.

L'antitrust brasiliano rigetta la tesi di Sony, ricordando come Microsoft non abbia di fatto alcun interesse a rendere difficoltoso l'acquisto di giochi Activision-Blizzard su piattaforme concorrenti. Riguardo il futuro di Call of Duty, l'ente sottolinea come "il franchise non è strettamente necessario per la sopravvivenza di una piattaforma concorrente a Xbox."

Insomma, nessuna concorrenza sleale e CADE ha dato il via libera al completamento dell'acquisizione, non vedendo alcun rischio per il corretto svolgimento delle pratiche commerciali di Sony. L'Administrative Council for Economic Defense lavora per garantire che i consumatori brasiliani vengano tutelati e in questo caso non sembrano esserci rischi di alcun tipo dal momento che nonostante l'acquisizione i giochi di Activision-Blizzard continueranno ad uscire anche su altre piattaforme.