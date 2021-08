Activision Blizzard contro lo stato della California: l'azienda ha occultato alcune prove?

Continua la causa contro Activision Blizzard intentata a fine luglio dallo stato della California dopo oltre due anni di indagini sulle attività del publisher, con l'azienda accusata di non aver mai tutelato i propri dipendenti ma anzi di aver favorito la creazione di un ambiente di lavoro tossico.

Lo stato della California ha aggiornato la causa estendendola anche ai lavoratori con contratti temporanei e collaboratori a gettone e accusando Activision Blizzard di aver distrutto parte della documentazione richiesta dal tribunale.

Il Department of Fair Employment and Housing Considerate (FEHA) della California sta quindi accusando la compagnia di aver occultato delle prove e ostacolato le indagini nascondendo documenti importanti per lo sviluppo della stessa. Si tratta di un reato molto grave secondo le leggi degli Stati Uniti e i Giudici potrebbero tenere conto di questo comportamento poco collaborativo durante l'elaborazione della sentenza.

Activision Blizzard dal canto suo ha inviato una nota stampa a Engadget affermando di condividere l'obiettivo dello stato della California, ovvero quello di rendere l'azienda un posto sicuro e incluso, diventando un concreto esempio da seguire anche per altre realtà. Il publisher ha fatto sapere di aver lavorato molto in queste settimane per migliorare la situazione, come risultato diversi dirigenti sono stati licenziati, sono state varate nuove politiche di assunzione e sono state fornite prove legate alla parità degli stipendi indipendentemente dal genere. E ancora, è stato fornito maggior potere ai responsabili delle risorse umane, sono stati fondati team investigativi esterni alla società e quindi assolutamente imparziali, infine l'azienda ha tenuto numerosi corsi per aiutare il personale e supportare i dipendenti a livello psicologico in questo momento delicato.

Tutto questo con l'obiettivo di assicurare tolleranza zero nei confronti di comportamenti non consoni alla società e abbattere le discriminazioni ed i comportamenti tossici negli uffici di Activision Blizzard.