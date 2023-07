Activision Blizzard, un catalogo vastissimo: ecco cosa otterrà Xbox con l'acquisizione

#ActivisionBlizzard IPs that will join #Xbox 50+ IPs🔥



1) Blackthorne

2) Diablo

3) Hearthstone

4) Heroes of the Storm

5) Metal Arms

6) Overwatch

7) Rock N Roll Racing

8) StarCraft

9) The Lost Vikings

10) WarCraft

11) World of Warcraft



