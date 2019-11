Activision Blizzard: il CEO parla del futuro dei videogiochi e del mercato mobile

Il CEO di Activision Blizzard è stato recentemente intervistato dalla giornalista Rebecca Quick nell'ambito della conferenza Evolve LA organizzata da CNBC e ha espresso alcune interessanti considerazioni sulla situazione dell'azienda.

Bobby Kotic ha affermato che il mercato mobile può far crescere esponenzialmente l'azienda: "...oggi abbiamo circa 350 milioni di clienti in 190 paesi, non c'è una buona ragione per cui questo numero non possa arrivare ad un miliardo entro 5 anni. Per fare questo si inizia con una pubblicazione di contenuti più frequente, prendendo i franchise che possediamo ed espandendoli su altre piattaforme. Questo è il più grande cambiamento nel settore che io ricordi negli ultimi 30 anni, perché fino a poco tempo fa, cinque anni fa, per giocare dovevi spendere 300 dollari per una PlayStation o per una Xbox oppure spendere 1000 dollari su un PC. Quando i giochi sono sbarcati sugli smartphone il mercato è esploso e le dimensioni dell'utenza sono passate da poche centinaia di milioni a miliardi di potenziali consumatori. Quindi abbiamo questi grandi franchise che si sono evoluti nel tempo. Molti di questi però non sono ancora disponibili su smarthphone. Abbiamo lanciato Call of Duty per la prima volta su mobile in ottobre e in un mese abbiamo registrato 100 milioni di utenti. In un mese. Così ti rendi conto che se questi titoli passano da Console e PC allo smartphone la crescita può essere sbalorditiva".

Insomma, sembra che il futuro di Activision Blizzard punti dritto al mercato mobile. Pochi giorni fa gli sviluppatori del celebre Diablo hanno espresso i loro pareri sull'azienda. Intanto Blizzard ha parlato del nuovo Diablo 4.