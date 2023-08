Activision Blizzard e cloud: Microsoft cede i diritti a Ubisoft, ora si attende la CMA

Nonostante le precedenti dichiarazioni della CMA in merito ai diritti cloud per i giochi Activision Blizzard, i vertici di Microsoft hanno deciso di affrontare le reticenze dell'ente in maniera estremamente diretta.

Con un messaggio pubblico, il colosso di Redmond annuncia infatti di aver stretto un accordo con Ubisoft, con il quale si cedono al publisher francese i diritti di pubblicazione dei titoli Activision Blizzard sul mercato del cloud gaming. Il contratto coinvolge tutti i nuovi videogiochi in uscita nei prossimi quindici anni. Come compensazione, Ubisoft verserà a Microsoft una somma iniziale, oltre a parte dei proventi derivanti dalla distribuzione dei titoli, calcolata anche in base alle percentuali di utilizzo degli stessi da parte degli utenti delle piattaforme cloud.



Tale decisione, evidenzia Microsoft, cambia completamente gli equilibri generali della proposta di acquisizione presentata alla CMA nel 2022. Di conseguenza, si attende ora un nuovo parere dell'autorità britannica. Nelle previsioni di Redmond, quest'ultimo dovrebbe arrivare entro il 18 ottobre 2023, termine scelto per la recente estensione dell'accordo di acquisizione firmato da Microsoft e Activision Blizzard.



La cessione dei diritti cloud a Ubisoft consentirà ai videogiochi Activision Blizzard di raggiungere più piattaforme, oltre all'ovvio Xbox Cloud Gaming. Una circostanza che, conclude Microsoft, dovrebbe definitivamente smorzare le reticenze della CMA, che aveva evidenziato rischi di monopolio proprio in questa specifica area del mercato videoludico.