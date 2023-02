Activision Blizzard: 'Credo che Sony stia cercando di sabotare l'affare', afferma Kotick

Negli ultimi giorni, durante una chiacchierata ai microfoni di FOX Business, Kotick ha accusato Sony di non rispondere alle chiamate, ostacolando di fatto il processo di acquisizione di Activision-Blizzard ad opera del colosso tecnologico Microsoft. Secondo Kotick, Sony non sarebbe più in contatto con la sua azienda, ma ci sarebbe di più.

A distanza di poco tempo dalla sopracitata intervista, parlando con la redazione del Financial Times, il CEO di Activision-Blizzard ha dichiarato quanto segue: "Improvvisamente, l'intero team dirigenziale di Sony ha smesso di parlare con chiunque di Microsoft. Credo che Sony stia cercando di sabotare la transazione. L'idea che non supporteremo PlayStation o che Microsoft non possa supportarla è assurda".

Queste nuove dichiarazioni del CEO Kotick seguono solo di pochi giorni le affermazioni dello stesso Bobby Kotick secondo cui gli antitrust non conoscono il mercato videoludico, in seguito all'idea che gli organi di controllo di tutto il mondo si stiano focalizzando su alcune IP (quali Call of Duty e non solo) senza tenere conto del principale intento di Microsoft: la compagnia vorrebbe acquisire Activision-Blizzard per essere più competitiva sul fronte mobile.

Dunque, almeno per il momento, continuano ad esservi forti dubbi circa la possibile riuscita dell'acquisizione. Tuttavia, nonostante le problematiche palesate da Kotich, secondo gli addetti del settore la trattativa giungerà al termine con l'acquisizione di Activision-Blizzard: lo stesso Michael Pachter ne è certo dell'affare Activision Microsoft e, più in generale, numerosi esponenti del panorama videoludico internazionale si sono espressi a favore di questa manovra commerciale.