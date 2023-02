Activision Blizzard cresce grazie a Call of Duty, buon successo per Overwatch 2

Activision Blizzard ha pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, un Q3 decisamente positivo e trainato dal successo di due giochi in particolare: Call of Duty Modern Warfare 2 e Overwatch 2, entrambi usciti a ottobre dello scorso anno.

Per quanto riguarda Activision, Call of Duty Modern Warfare II traina i numeri della compagnia, i guadagni operativi sono cresciuti del 63.4% mentre gli incassi netti aumentano del 59.9% nell'ultimo trimestre, proprio grazie al successo del nuovo COD. In particolare si parla di 111 milioni di giocatori attivi su base mensile per i giochi Activision (essenzialmente, COD e COD Warzone) in aumento del 3.7% rispetto allo stesso trimestre del 2021.

In casa Blizzard invece si brinda al successo di Overwatch 2, lo scorso trimestre la compagnia ha registrato 45 milioni di giocatori mensili, in aumento dell'87.5% rispetto allo stesso periodo del 2021, un numero trainato dal successo di Overwatch 2, lanciato a ottobre 2022. Anche gli incassi aumentano dell'89.5% su base annuale, toccando quota 794 milioni di dollari. World of Warcraft continua a riscuotere un buon successo, anche grazie anche al lancio dell'espansione Dragonflight e al debutto di Wrath of Lich King per WoW Classic Edition.

Infine, King registra un aumento degli incassi pari al 6% per un totale di 727 milioni di dollari mentre i guadagni operativi calano del 19.5% e si fermano a quota 310 milioni di dollari. Candy Crush Saga ha festeggiato i dieci anni a novembre 2022 e in questa occasione i guadagni in-game sono aumentati del 20% rispetto allo stesso trimestre del 2021.