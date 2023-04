Activision Blizzard crolla del 10% in borsa dopo il no del CMA

L'attesissima risposta dell'antitrust inglese all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è arrivata ed è stata negativa: il CMA ha detto no all'affare Microsoft-Activision, ed il verdetto sta già avendo delle conseguenze in Borsa per la compagnia guidata da Bobby Kotick.

Come fatto notare su Twitter dal giornalista Tom Warren, in questo momento Activision Blizzard ha registrato un crollo del 10% nelle contrattazioni pre-mercato. Un contraccolpo probabilmente inevitabile data l'importanza della risposta negativa data dal CMA, legata alle preoccupazioni sulle possibile conseguenze che l'accordo potrebbe avere nell'ambito del cloud gaming e la conseguente poca libertà di scelta per i consumatori interessati a questo tipo di servizi.

Un verdetto che, come abbiamo visto, ha subito suscitato la reazione di Microsoft, che accusa il CMA di ostacolare il progresso tecnologico con questa sua decisione. Nel mentre è arrivata anche la dura risposta di Activision Blizzard al no del CMA, con Kotick che ha voluto inoltre ribadire che l'acquisizione avrebbe solo conseguenze positive per il futuro dell'industria videoludica e che il verdetto dell'antitrust britannico è comunque lontano dall'essere definitivo.

Intanto però quanto deciso dal CMA sta avendo i primi effetti negativi per una delle parti coinvolte, in attesa di scoprire come proseguirà l'andamento delle azioni di Activision Blizzard nel corso dei prossimi giorni.