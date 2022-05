Activision Blizzard: dipendenti fondano un Comitato contro le Discriminazioni

Alla luce del caso molestie in Activision Blizzard e del conseguente terremoto mediatico e societario, un gruppo di dipendenti del publisher americano ha fondato un Comitato contro le Discriminazioni e prodotto un documento con richieste da avanzare al CEO Bobby Kotick e al suo board azionario.

Composto da 12 dipendenti tra designer, dirigenti, autori e programmatori dell'azienda, il nuovo comitato interno ad Activision Blizzard si prefigge lo scopo di combattere ogni forma di discriminazione sessuale o di genere della compagnia. Il collettivo afferma che sono necessarie delle importanti azioni da parte dei vertici di Activision, oltre a quelle che stanno coinvolgendo l'azienda con la causa per molestie sessuali e discriminazione contro Activision Blizzard intentata nel settembre del 2021 dalla Commissione per le Pari Opportunità degli Stati Uniti.

Tra i primi atti compiuti dal nuovo Comitato contro la Discriminazione troviamo un elenco di richieste presetato nella giornata di martedì 24 maggio al CEO di Activision Blizzard, Robert "Bobby" Kotick, come pure a Kristen Hines (Diversity Officer) e Julie Hodges (Chief Human Resources Officer). Il documento di quattro pagine stilato dal Comitato propone iniziative a tutela dei dipendenti come la possibilità per i lavori di incontrare i coordinatori per le pari opportunità e proporre loro delle iniziative in tema di inclusione e diversità. Il Comitato chiede inoltre di porre fine alla consuetudine del reparto Risorse Umane di non documentare le chat avute con i dipendenti, oltre alla richiesta di limitare le ritorsioni contro i lavoratori che presentano delle controversie e la necessità di istituire delle indagini indipendenti ogni qual volta dovessero emergere denunce in tema di discriminazione e molestie.

La portavoce di Activision Blizzard Jessica Taylor dichiara che "apprezziamo il fatto che questi dipendenti vogliano unirsi a noi per proseguire i progressi e le iniziative che stiamo già prendendo su questi temi. Ad esempio, abbiamo già aggiornato le nostre strutture per l'allattamento, rinunciato all'arbitrato, assunti nuovi leader nei repardi DEI ed EEO e collaborato con i dipendenti per rendere le nostre politiche e i nostri processi decisionali maggiormente inclusivi, e questo solo per citare alcuni dei problemi sollevati nella lettera del Comitato".

In chiusura del suo intervento dalle colonne del Washington Post, Taylor afferma che Activision Blizzard si impegna a lavorare a stretto contatto con i dipendenti attraverso la collaborazione e la coordinazione congiunta delle questioni legate alle pari opportunità e all'inclusività insieme ai nuovi funzionari per la diversità.