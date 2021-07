Activision Blizzard: i dipendenti scendono in strada, al via lo sciopero contro i vertici

Dopo le accuse di molestie, maschilismo e clima tossico mosse contro Activision dal California Department of Fair Employment and Housing, i dipendenti del colosso americano hanno deciso di indire uno sciopero per protestare contro l'attuale leadership.

Dopo aver presentato una lettera con oltre duemila firmatari, i dipendenti di Activision Blizzard hanno deciso di indire uno sciopero in programma per domani 28 luglio per protestare contro la risposta "ripugnante e offensiva" fornita dai vertici dell'azienda in merito alle gravi accuse di sessismo e molestie mosse dal DFEH della California. La leadership aveva infatti replicato ufficialmente affermando che la causa "include descrizioni distorte e in molti casi false, del passato di Blizzard".

Gli obbiettivi dello sciopero sono stati espressi attraverso un comunicato ufficiale: "Considerate le dichiarazioni della scorsa settimana di Activision Blizzard e del loro consulente legale in merito alla causa contro il DFEH, nonché la successiva dichiarazione interna di Frances Townsend e le numerose storie condivise dagli attuali ed ex dipendenti, crediamo che i nostri valori come impiegati non si riflettano nelle parole e nelle azioni della nostra leadership. In qualità di attuali dipendenti di Activison Blizzard stiamo organizzando uno sciopero per invitare il team dirigenziale a lavorare con noi sulle richieste, al fine di migliorare le condizioni dei dipendenti, specialmente le donne, in particolare quelle di colore e transgender, persone non binarie e altri gruppi emarginati".

Il comunicato prosegue elencando le richieste chiave:

Fine delle clausole arbitrali obbligatorie in tutti i contratti attuali e futuri. Le clausole arbitrali proteggono gli autori degli abusi e limitano la capacità di risarcimento delle vittime. Adozione di politiche di reclutamento, colloquio, assunzione e promozione progettate per migliorare la rappresentanza a tutti i livelli, concordate con i dipendenti in regime di diversità, equità e inclusione aziendale. Le pratiche attuali hanno portato i gruppi vulnerabili alla discriminazione di genere a non essere assunte in modo equo rispetto agli uomini. Pubblicazione dei dati sulla retribuzione (incluse partecipazione agli utili e dividendi), tassi di promozione e fasce salariali per i dipendenti di tutti i sessi ed etnie. Le pratiche attuali hanno portato i suddetti gruppi a non essere pagati e promossi in modo equo. Consentire a una task force di diversità, equità e inclusione a livello aziendale di assumere una terza parte per controllare la struttura ABK, il reparto delle risorse umane e il personale esecutivo. Essenziale per identificare i sistemi che non sono riusciti a prevenire le molestie e per proporre nuove soluzioni.

I dipendenti si incontreranno davanti ai cancelli del campus Blizzard a Irvine e utilizzeranno l'hashtag #ActiBlizzardWalkout.