Activision Blizzard entra in Xbox: Bobby Kotick lascerà? Il chiarimento del CEO

Nelle note che accompagnano lo storico matrimonio tra Microsoft e Activision per 70 miliardi di dollari, i rappresentanti dei due colossi dell'intrattenimento non si limitano a illustrare i termini dell'accordo ma spiegano anche quale sarà il rapporto tra Bobby Kotick e Phil Spencer.

Un portavoce di Activision Blizzard ha spiegato ai microfoni di IGN.com che "Bobby continuerà a guidare Activision nel ruolo di CEO, come ha fatto negli ultimi 30 anni". Sempre dalle colonne di IGN.com, un rappresentante della casa di Redmond ha spiegato che "Bobby Kotick e Phil Spencer lavoreranno insieme per garantire il passaggio a questa nuova ed entusiasmante impresa. I dirigenti di Activision Blizzard faranno capo a Phil dopo la chiusura dell'accordo".

Le dichiarazioni di Activision e Microsoft, quindi, smentiscono le voci di corridoio che stanno circolando in rete in queste ore sul possibile addio di Bobby Kotick da Activision e, con esso, l'abbandono di ogni mansione attualmente svolta nel ruolo di amministratore delegato.

Lo stesso Kotick ribadisce il concetto nella lettera aperta pubblicata sulle pagine del sito ufficiale di Activision per annunciare il matrimonio con Microsoft: "Continuerò a essere il CEO con la stessa passione ed entusiasmo che avevo quando ho iniziato questo fantastico viaggio nel 1991. Fino a quando non avremo ricevuto tutte le approvazioni normative necessarie alla chiusura di questo accordo, che prevediamo dovrebbe avvenire nel corso dell'anno fiscale 2023, continueremo a operare in modo completamente autonomo".

Quanto al futuro, le note diramate dalle due aziende specificano che Phil Spencer, in qualità di CEO di Microsoft Gaming, sarà a capo dell'intera famiglia di sussidiarie videoludiche della casa di Redmond, e quindi anche di Activision Blizzard una volta finalizzato l'accordo miliardario appena annunciato. Da qui ai prossimi mesi scopriremo anche quali saranno le strategie di Microsoft e Activision sulle esclusive Xbox per i prossimi videogiochi sviluppati dall'azienda diretta da Kotick.