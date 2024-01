Activision Blizzard: ex dirigente accusa l'azienda di discriminare i bianchi over 50

Ancora problemi per Activision Blizzard: dopo la causa per discriminazione sessuale, la compagnia è ora accusata di aver discriminato uomini bianchi anziani. Ripercorriamo la vicenda.

Un ex dirigente di Activision Blizzard ha denunciato la compagnia accusando il colosso americano di averlo discriminato sul lavoro, in quanto bianco e non più giovanissimo. L'ex dirigente cita anche il nome di Bobby Kotick, che durante una riunione interna avrebbe dichiarato che "uno dei problemi di Activision Blizzard è che ci sono troppi bianchi anziani tra i dipendenti."

L'ex dipendente che ha citato Activision Blizzard ha 57 anni ed ha iniziato a lavorare per l'azienda nel 2014, mantenendo il lavoro fino all'estate 2023, quando è stato licenziato insieme ad altre sei persone di età superiore ai 47 anni, tutte impiegate nel reparto Central Tech che contra oltre 200 dipendenti.

Il dirigente in questione non è mai riuscito a fare carriera all'interno della società, a suo dire perché molte persone gli avrebbero messo i bastoni tra le ruote a causa dell'età e del colore della pelle. Inoltre, in questi anni non ha mai avuto uno stipendio adeguato alle sue mansioni e i suoi reclami al reparto risorse umane sono stati ignorati o non presi sul serio dall'azienda.

Adesso il querelante chiede un risarcimento danni non solo per i mancati guadagni ma anche per il mancato avanzamento di ruolo, i danni psicologici ed emotivi e per il licenziamento non giustificato. Vedremo cosa accadrà e come risponderà l'azienda ora che Bobby Kotick non è più a capo di Activision Blizzard.