Activision Blizzard: Frances Townsend ha lasciato il suo ruolo di CCO

Frances Townsend, tra gli esecutivi più importanti e noti di Activision Blizzard, ha abbandonato il suo ruolo di Chief Compliance Officer. Non si tratta di un addio vero e proprio, dal momento che d'ora in avanti rimarrà nell'azienda in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione e del CEO Bobby Kotick.

Come riportato da Bloomberg, la Townsed ha scelto di dimettersi dal ruolo di CCO prima del completamento dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft, una manovra da 68,7 miliardi di dollari annunciata all'inizio di quest'anno e ancora al vaglio dei principali organi anti trust del mondo. Il vuoto lasciato dall'esecutiva sarà colmato da Jen Brewer, che fino ad oggi aveva lavorato come Vice President of Ethics and Compliance. Luci Altman, in precedenza Senior Vice President of Corporate Governance, è invece stata promossa a Company Secreatary

"Fran ha fatto un lavoro eccezionale - o meglio, quattro lavori con livelli di responsabilità crescenti e con un'etica esemplare", ha dichiarato Kotick a Bloomberg. "Fran ha anche svolto un lavoro straordinario potenziando i programmi di amministrazione e compliance di tutta l'azienda".



Per Activision Blizzard Fran Townsed ha anche ricoperto i ruoli di Executive Vice President of Corporate Affairs e Corporate Secretary, il tutto con l'obiettivo di supervisionare gli affari governativi, le politiche pubbliche e le comunicazioni. Nel marzo del 2021 finì al centro dell'attenzione per una controversa dichiarazione con la quale minimizzò le accuse di maltrattamenti nei confronti delle dipendenti di Activision Blizzard dipingendole come "un ritratto distorto e non veritiero, comprendente storie incorrette, vecchie e fuori contesto - alcune delle quali vecchie più di dieci anni". Dal 2004 al 2007 ha anche lavorato per l'allora presidente degli USA Georg W. Bush in qualità di Counter-Terrorism Adviser.