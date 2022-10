Affare Activision-Blizzard: l'FTC potrebbe pronunciarsi a fine novembre

Stando a quanto dichiarato da Dealreporter e riportato da Seeking Alpha, la Federal Trade Commission (FTC) si pronuncerà in merito all'acquisizione di Activision-Blizzard-King da parte di Microsoft alla fine del mese di novembre.

Annunciato all'inizio dell'anno, l'affare da 68,7 miliardi di dollari si trova ancora al vaglio delle principali autorità anti-trust di tutto il mondo, dunque non può ancora definirsi completo. Particolarmente attesa è la risposta della Federal Trade Commission, agenzia governativa statunitense nota per la sua severità quando c'è da tutelare concorrenza e consumatori.

Difatti, secondo la fonte la FTC avrebbe ancora parecchi dubbi in merito alla fusione, peraltro alimentati dai diretti concorrenti di Microsoft, Sony e Google, che si starebbero opponendo fermamente all'affare. Lo staff della Federal Trade Commission starebbe valutando anche altri aspetti, come l'incredibile quantitativo di dati dei clienti posseduti dalle due aziende, il potenziale impatto sul mercato del lavoro e, non ultima, la denuncia ricevuta nel 2021 da Activision per i presunti maltrattamenti e discriminazioni nei confronti del personale femminile. Secondo Dealreporter, nel giro di poche settimane lo staff della FTC passerà la palla al Bureau of Competition e infine ai cinque Commissioners, i quali dovrebbero esprimersi in via definitiva a fine novembre.

E nel resto del mondo? La Commissione Europea si pronuncerà l'8 novembre (ma non esclude la possibilità di un rinvio), mentre la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, preoccupata per l'impatto che l'affare potrebbe avere sulla forza di PlayStation, ha fissato la deadline al 1° marzo 2023.