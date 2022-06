Activision Blizzard tra Game Pass ed esclusive: Microsoft svela i motivi dell'acquisizione

L'importante Media Briefing tenuto da Microsoft per descrivere l'evoluzione di Xbox Game Pass e le proprie strategie a breve-medio termine ha offerto ai dirigenti della casa di Redmond l'opportunità di spiegare le ragioni della proposta di acquisizione avanzata al board di Activision Blizzard.

Discutendo delle opportunità offerte dallo storico matrimonio tra Microsoft e Activision Blizzard (tuttora in fase di valutazione da parte delle autorità antitrust), il boss degli Xbox Game Studios Matt Booty ha delineato la visione del colosso tecnologico americano.

Il dirigente Microsoft parte dalla spinosa questione del futuro esclusivo o multipiattaforma di Activision per sottolineare che "se acquisiamo un videogioco che viene fruito da una grande community su diverse piattaforme, l'ultima cosa che vogliamo è quella di portare via quel gioco ai fan. Semmai, sentiamo la necessità di lavorare per essere custodi e 'pastori' di queste IP per continuare a coltivare la passione della community. Non vogliamo fare a pezzi questa passione o sfruttare l'acquisizione per strappare una fetta di utenti ad altri".

Anche la General manager per la programmazione degli eventi di Xbox, Tina Summerford, concorda con Booty e sottolinea che per le IP storiche e multipiattaforma di Activision Blizzard (ma non solo), Microsoft manterrà un approccio analogo a quello tenuto in questi anni con Minecraft. Summerford, d'altro canto, spiega che alcuni videogiochi saranno proposti in esclusiva su piattaforme dell'ecosistema Xbox, presumibilmente titoli appartenenti a IP inedite.

Quanto al tema dei videogiochi Activision Blizzard gratis su Xbox Game Pass, la vicepresidente del team Xbox Sarah Bond ha candidamente ammesso che "desideriamo portare il maggior numero possibile di titoli Activision Blizzard nel Game Pass quando si uniranno a noi". L'approdo sistematico dei giochi Activision Blizzard nel catalogo del Game Pass, di conseguenza, avverrà solo alla conclusione dell'attuale percorso di acquisizione.