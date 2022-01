I giochi Activision-Blizzard diventeranno esclusiva Xbox o usciranno anche su PS5?

Con Microsoft che ha ufficialmente acquisito Activision-Blizzard, gli appassionati dell'industria videoludica si stanno chiedendo se i giochi della compagnia di Call of Duty e World of Warcraft diventeranno esclusiva PC Windows e Xbox o se, quantomeno in parte, continueranno ad essere titoli multipiattaforma.

Sebbene non abbia dissipato tutti i dubbi riguardo alla questione, Microsoft ha fornito una dichiarazione ufficiale in merito alla futura gestione delle IP di Activision-Blizzard: "I giochi Activision Blizzard sono fruibili su una varietà di piattaforme e abbiamo intenzione di continuare a supportare in futuro queste comunità".



Bloomberg invece fa sapere di aver parlato con alcune fonti non meglio specificate, le quali hanno riferito che "Activision Blizzard continuerà a pubblicare giochi per PlayStation, ci saranno tuttavia giochi in esclusiva per l'ecosistema Xbox."

Si tratta di un'affermazione molto simile a quella fatta dal colosso di Redmond in occasione dell'acquisizione di Bethesda. Ad oggi, Microsoft ha dato dimostrazione di voler portare i giochi delle sue compagnie acquisite su PC Windows, console Xbox e Xbox Game Cloud, con Xbox Game Pass al centro della strategia generale. Tuttavia, al momento non è perfettamente chiaro il modo in cui saranno gestite le produzioni Activision-Blizzard considerando come, ad esempio, una serie come Call of Duty sia incredibilmente popolare anche su piattaforme PlayStation. Al momento non ci rimane che attendere ulteriori chiarimenti da parte di Microsoft.



Ciò che è certo è che i giochi Activision-Blizzard arriveranno presto su Xbox Game Pass. Il servizio di gaming on demand ha raggiunto ad oggi 25 milioni di abbonati.