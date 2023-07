Activision Blizzard, Hasbro commenta: 'vorremmo i giochi dei Transformers su Game Pass'

Mentre si pensa al futuro di Microsoft e Activision con un diagramma che mostra come sarà Xbox dopo l'acquisizione, Hasbro ha da poco rilasciato una dichiarazione importante per i fan della saga di Transformers: l'azienda ha espresso il desiderio che i giochi del franchise ideati da Activision tornino sul mercato videoludico.

Nel dettaglio, la compagnia vorrebbe che i titoli dei Transformes targati Activision siano di nuovo disponibili per tutti, venendo aggiunti alla libreria Game Pass. Il matrimonio tra Activision e Microsoft potrebbe arrivare entro metà agosto con la CMA positiva sul nuovo accordo, dopo che i tentativi dell'FTC di annullare l'acquisizione multi-miliardaria sono stati negati dalla legislazione americana. La chiusura dell'affare non è molto lontana e, proprio alla luce di questo, Hasbro è fiduciosa per il ritorno in grande stile del brand videoludico di Transformers.

La speranza è quindi che l'ingresso di Activision Blizzard nel gruppo capitanato dalla divisione gaming di Microsoft possa dare vita al recupero di alcuni franchise, proprio grazie all'esistenza di Game Pass che potrebbe essere un toccasana per i Transformes e non solo. Non si sa in alcun modo quando e se ciò accadrà, complice il fatto che la CMA non si sia ancora espressa sul tentativo di ri-negoziare l'accordo con il mercato UK. "Vogliamo che qui giochi siano di nuovo disponibili e che la gente abbia la possibilità di giocarci". Che sia anche un modo per sondare il terreno e l'interesse del mercato per un nuovo ed ipotetico progetto dedicato ai Transformers?