Activision Blizzard ha incassato 4 miliardi di dollari dalle microtransazioni nel 2017

ha annunciato i risultati finanziari del 2017: durante lo scorso anno la compagnia ha ottenuto ricavi per 7.02 miliardi di dollari e utili per 2.2 miliardi, da segnalare il dato relativo al successo delle microtransazioni, le quali hanno generato incassi per quattro miliardi di dollari, un miliardo dei quali nell'ultimo trimestre.

Le microtransazioni e i servizi hanno generato quindi più denaro rispetto alla vendita dei titoli retail e digitali per Activision Blizzard. La compagnia in particolare loda i risultati di World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Call of Duty WWII, Call of Duty Black Ops 3 e Destiny 2, i quali hanno contribuito notevolmente al raggiungimento di questo risultato.

Activision può inoltre contare sul successo dei giochi mobile targati King: Candy Crush Saga e Candy Crush Soda Saga sono stati due dei dieci titoli più scaricati dell'anno in Nord America da App Store e Google Play.