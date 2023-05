Activision-Blizzard verso l'inclusività: aumenta il numero di donne e persone non binarie

Si è parlato parecchio di inclusività nell'industria videoludica in questi anni: il settore è ricco di iniziative volte a tali migliorie, come nel caso dell'iniziativa GameHeads di Xbox per una maggiore inclusività. In questo senso, anche aziende come Activision-Blizzard starebbero muovendo i primi passi verso un ambiente più rappresentativo.

L'informazione giunge direttamente dai report ESG (Environment, Social, Governance) dello stesso colosso del gaming, da cui emerge un aumento percentuale di dipendenti che si identificano come "donne e/o persone non-binarie" pari al 26% negli ultimi mesi del 2022. Ciò, rispetto ai dati dell'anno precedente che avevano segnato un valore pari al 24%, costituisce un importante cambio di rotta della cultura aziendale della compagnia.

Infatti, Activision-Blizzard si è trovata ad affrontare diverse cause legali legate alla discriminazione sul posto di lavoro e non solo, il che ha richiesto un rinnovamento del top e middle management dell'azienda: tra i membri della dirigenza vi è stata una riduzione di persone bianche nel 2022, con una percentuale che è passata dal 70% al 68%. Inoltre, è calato il numero di persone che si auto-definiscono "uomini" del 4%. Parliamo, nel dettaglio, di un cambio che si attesta al 75% dell'organico che occupa una posizione manageriale, a fronte del 79% del periodo che va dal 2018 al 2020.

Pur essendo meno significativi questi ultimi cambiamenti nella componente manageriale, come quello corrispondente al 61% di membri bianchi a fronte del 64% nel 2021, Activision-Blizzard ha dichiarato di voler raggiungere il 36% di dipendenti formato da donne, persone non-binarie o che si identificano in altro entro il 2026. Come nel caso dei dialetti e l'inclusività dei videogiochi che mostrano come la diversità sia una ricchezza, Activision-Blizzard tenta di riportare in auge la percezione positiva dell'azienda con un report ESG che mostra un iniziale passo verso l'inclusività di genere e non solo.